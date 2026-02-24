ECONOMIE
Aantal nieuwe gemeenteraadskandidaten licht gedaald

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 18:42
anp240226196 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal nieuwe namen dat de komende gemeenteraadsverkiezingen op het stembiljet staat, is iets gedaald vergeleken met 2022. Dat blijkt uit een analyse van de definitieve kandidatenlijsten van de Kiesraad door het ANP. Van in totaal 61.549 mensen was 59,1 procent (36.357 kandidaten) vier jaar geleden niet verkiesbaar.
In 2022 besloeg het aantal nieuwkomers 62,2 procent. Het aantal mensen dat terugkeert op de stemlijst is nu dus juist iets toegenomen (40,9 procent).
Van de groep nieuwkomers is 61,8 procent kandidaat voor een partij die ook in de landelijke politiek vertegenwoordigd is. Lokale partijen hebben 13.882 nieuwe kandidaten, 38,2 procent van alle nieuwkomers.
Verhuizen
Veertien mensen staan voor zowel een landelijke als een lokale partij op de kieslijst. Mensen mogen zich in twee gemeenten kandidaat stellen: in de huidige woongemeente en in een andere gemeente. Voor die tweede moet met een formulier aangegeven worden dat de kandidaat bereid is te verhuizen als diegene daar wordt verkozen. Een raadslid woont uiteindelijk in de gemeente die het vertegenwoordigt.
Dit jaar proberen 988 partijen een zetel in de gemeenteraad te bemachtigen. Hiervan deden 375 partijen de vorige verkiezing niet mee.
Het CDA is de partij met in absolute aantallen de meeste nieuwe gezichten op de kandidatenlijsten. Van de 7952 kandidaten deed ongeveer de helft niet mee in 2022.
