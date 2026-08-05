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Toenemende concurrentie in Brazilië remt groei Uber

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 14:46
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SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse Uber kampt met toenemende concurrentie in Brazilië, de grootste markt van de taxidienst en maaltijdbezorger. Chinese bedrijven als Didi en Meituan investeren er fors, waardoor de concurrentiestrijd niet alleen om klanten, maar ook om bezorgers verder is opgelaaid. Didi is een Chinese taxi-app en Meituan een maaltijdbezorger.
Uber temperde woensdag de verwachtingen voor het derde kwartaal bij de presentatie van de resultaten. Volgens Uber is de afzwakking van de groei volledig toe te schrijven aan de concurrentie in Brazilië.
Het techbedrijf verwacht dat er in het derde kwartaal voor in totaal 58,25 miljard tot 60,25 miljard dollar geboekt zal worden via het platform. Dit omvat onder meer taxiritten en bezorgopdrachten. Volgens marktkenners wist Uber met zijn voorspelling niet te verrassen.
In het afgelopen tweede kwartaal werden de resultaten nog aangejaagd door het WK-voetbal. De nettowinst klom met 40 procent tot 2,1 miljard dollar.
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