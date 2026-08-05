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Waterschappen zijn door droogtemaatregelen heen: de rek is eruit

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 14:14
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DEN HAAG (ANP) - Enkele waterschappen in het zuiden en oosten van Nederland hebben geen maatregelen meer achter de hand om de droogte te bestrijden. Onder meer Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta zeggen alle mogelijke maatregelen te hebben genomen om het water op peil te houden. "De rek is eruit."
Volgens een woordvoerster van de overkoepelende Unie van Waterschappen geldt dat vooral voor gebieden met hoge zandgronden, waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. "Waterschappen kunnen daar nu eenmaal niet ineens een hoeveelheid water bij toveren. Ze hebben hun instrumenten uitgespeeld en alles uit de kast getrokken, zoals het instellen van onttrekkingsverboden."
Op sommige plekken in Brabant is het al sinds dit voorjaar verboden om water te halen uit sloten, beken en kanalen. Inmiddels geldt dat voor het hele zuiden, delen van het oosten en midden van Nederland en zelfs voor het eerst in het westelijk kustgebied.
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