ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wikipedia behoedt zich voor AI door met AI in zee te gaan

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
vrijdag, 16 januari 2026 om 11:39
ANP-534778043
Jarenlang was Wikipedia de goedgevulde gratis snackbar van het internet. Iedereen mocht langskomen, maar vooral AI-bedrijven deden zich tegoed aan alle betrouwbare data. Massaal werd de encyclopedie leeggeschraapt om chatbots slimmer te maken, terwijl Wikipedia zelf achterbleef met hogere serverkosten en steeds minder echte bezoekers. Dat tijdperk lijkt voorbij. Wikipedia heeft besloten de rollen om te draaien. If you can’t beat them, join them.
De Wikimedia Foundation sluit inmiddels deals met grote namen als Meta, Amazon en Perplexity. Geen stiekem gescrapete data meer, maar officiële, gestructureerde toegang via een nette API. En ja: daar wordt voor betaald. Voor het eerst verdient Wikipedia serieus aan de AI-honger van Big Tech.
Reguleren en incasseren
Dat is geen overbodige luxe. Waar Wikipedia ooit vooral door mensen werd geraadpleegd, bestaat het verkeer tegenwoordig steeds vaker uit bots, crawlers en AI-agents. Het aantal menselijke pageviews daalt, terwijl niet-menselijk verkeer explodeert. Dat legt druk op de infrastructuur en maakt het platform kwetsbaar. Bedrijven weren is geen optie, Wikipedia is nu eenmaal openbaar. Dus kiest men voor reguleren en incasseren.
Door AI-bedrijven officiële toegang te geven, hoeft er minder agressief gescrapet te worden. Dat betekent minder bots die de servers belasten en meer rust voor het platform. Schadebeperking, verpakt als samenwerking.
Het blijft mensenwerk
Belangrijk detail: aan de kern van Wikipedia verandert niets. De inhoud blijft gratis, open en door vrijwilligers geschreven. AI-bedrijven krijgen geen zeggenschap over artikelen en gaan ze ook niet schrijven. “Het blijft mensenwerk”, benadrukt de organisatie. De deals gaan puur over toegang tot data, niet over invloed op de inhoud.
Binnen de gemeenschap wordt daar gemengd op gereageerd. Sommigen zien het als een bittere maar noodzakelijke stap om Wikipedia overeind te houden in een wereld waarin kennis wordt leeggezogen door commerciële AI. Anderen vinden dat betaalde toegang wringt met het open internet-ideaal waarop Wikipedia groot is geworden.
Ongemakkelijk
Ongemakkelijk is het zeker: Wikipedia dat zichzelf beschermt tegen AI door met AI in zee te gaan. Maar misschien is meebewegen wel de enige manier om nog enige controle te houden. In elk geval bepaalt Wikipedia nu zelf de voorwaarden. En dat is, in dit AI-tijdperk, al een mooie overwinning.
Bron: Bright

Lees ook

Musk lanceert Grokipedia als concurrent van 'linkse' WikipediaMusk lanceert Grokipedia als concurrent van 'linkse' Wikipedia
Verveelde huisvrouw verzon honderden Wikipedia-artikelenVerveelde huisvrouw verzon honderden Wikipedia-artikelen
Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveauDeze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau
AI-systeem voor kankerdiagnose herkent ook je leeftijd, geslacht en afkomst en dat is een probleemAI-systeem voor kankerdiagnose herkent ook je leeftijd, geslacht en afkomst en dat is een probleem
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

generated-image (2)

De impotentie van Europa’s bestuurlijke elite

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

SchermC2ADafbeelding202026-01-1520om2006.33.36

Pearl van Winter Vol Liefde blijkt actrice: ‘Is ze wel echt voor Robin gekomen?’

ANP-546778687

Als Trump Groenland pakt, valt het WK

Loading