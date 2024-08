Protest tienduizenden vrouwen in India na verkrachting en moord

CALCUTTA (ANP) - In het oosten van India zijn tienduizenden vrouwen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de verkrachting en moord op een 31-jarige vrouw, meldt de BBC. De arts in opleiding werd vorige week gedood in een staatsziekenhuis in Calcutta.

Het protest verliep grotendeels vreedzaam, maar The Times of India meldt dat ook flinke ongeregeldheden uitbraken bij het ziekenhuis. Een kleine groep demonstranten brak door barricades en ging op de vuist met politie en ziekenhuispersoneel. De politie gebruikte traangas om de menigte te verdrijven. Een aantal agenten liep verwondingen op.

De mars tegen de verkrachting en moord op de arts werd georganiseerd door Reclaim the Night. Die organisatie wil gerechtigheid voor vrouwen die slachtoffer worden van seksueel misbruik. Ook in andere Oost-Indiase steden zijn vrouwen de straat op gegaan.

In de verkrachtingszaak in het ziekenhuis is een vrijwilliger opgepakt, maar in India wordt eraan getwijfeld of hij wel de dader is. De politie zegt dat het onderzoek nog loopt en dat de protesten worden aangewakkerd door de media.