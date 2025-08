Toezichthouder: verhoging kansspelbelasting mist beoogde effect

DEN HAAG (ANP) - De verhoging van de belasting op gokken eerder dit jaar heeft niet het beoogde effect gehad. De kansspelbelasting ging per 1 januari van 30,5 naar 34,2 procent, met als doel het verhogen van de inkomsten voor de overheid. Maar onderzoek van de Kansspelautoriteit (Ksa) wijst uit dat de belastinginkomsten juist zijn gedaald.

De belastinginkomsten vallen dit jaar waarschijnlijk 40 miljoen euro lager uit, schat de Ksa op basis van cijfers uit de eerste helft van dit jaar. Dat is een afname van 5 procent. Daarmee wordt het doel om 100 miljoen euro extra belasting te innen in 2025 volgens de toezichthouder zeer waarschijnlijk niet gehaald.

De waakhond constateert dat de belastingverhoging drukt op de winsten van bedrijven in de sector. Zij zouden daarom in hun kosten snijden. Zo merkt de Ksa een snellere afname van het aantal speellocaties. In het eerste kwartaal lag dit aantal 9 procent lager dan in het laatste kwartaal vorig jaar.

Minder reclame

Ook kunnen aanbieders bijvoorbeeld minder reclame maken om kosten te besparen en de belastingverhoging doorberekenen aan spelers door het uitkeringspercentage te verlagen. Onlinegokaanbieders hebben dit volgens de Ksa gedaan voor slotmachines.

"De maatregelen die we hebben genomen om spelers meer bescherming te bieden hebben het voor aanbieders financieel lastiger gemaakt", zegt Ksa-voorzitter Michel Groothuizen. "Willen we in de toekomst spelers een beschermde spelomgeving kunnen bieden, dan veronderstelt dat serieuze verantwoorde aanbieders. Hiervoor is een financieel gezonde legale markt essentieel."