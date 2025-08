Pfizer bij winnaars op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Pfizer behoorde dinsdag bij de winnaars op de beurzen in New York. De farmaceut profiteerde afgelopen kwartaal van kostenbesparingen en boekte meer winst dan verwacht. Ook werd de verwachting voor het hele jaar verhoogd. Het aandeel steeg 4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, na het stevige herstel een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 44.262 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6333 punten en techgraadmeter Nasdaq klom een fractie naar 21.055 punten.

Maandag wonnen de Dow en de S&P 500 ruim 1 procent, terwijl de Nasdaq 2 procent opveerde. Die opmars volgde op de flinke verliezen op vrijdag die werden veroorzaakt door een zwaar tegenvallend banenrapport en de nieuwe importheffingen van president Trump. De teleurstellende banengroei wakkerde maandag echter de hoop aan dat de Federal Reserve de rente gaat verlagen.