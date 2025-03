Topbelegger APG: grote bedragen van pensioenfondsen naar defensie

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse pensioenfondsen willen de komende jaren tientallen miljarden investeren in meer risicovolle beleggingen in Europa, door het nieuwe pensioenstelsel. Ook gaan ze mogelijk "nog meer" doen om Europese defensie-initiatieven te financieren. Dat zegt Ronald Wuijster, bestuurder bij APG Asset Management, in een interview met Financial Times.

Pensioenuitvoerder APG, dat onder meer de pensioenen belegt voor ambtenarenpensioenfonds ABP, heeft al ongeveer 2 miljard euro in bedrijven uit de defensie-industrie geïnvesteerd. Wuijster verwacht dat fondsen vooral in Europa gaan investeren, vanwege "meer aantrekkelijke waarderingen" en de wens om een "echte impact" te hebben, zei hij tegen de zakenkrant.

Zijn opmerkingen komen op een moment dat de EU onder druk staat om meer te investeren in defensie. In het nieuwe pensioenstelsel bewegen uitkeringen meer mee met de economische omstandigheden. Een vast pensioeninkomen is daarbij niet meer gegarandeerd.