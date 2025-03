Deense minister gaat viraal met beleefde kritiek op Trump: "Zo spreek je niet met bondgenoten"

Minister Lars Lokke Rasmussen laat zien hoe je normaal met elkaar omgaat. In een video van 3 minuten uit hij kritiek op de manier waarop 'onze Amerikaanse vrienden' communiceren.

"Natuurlijk staan ​​we open voor kritiek. Maar laat ik eerlijk zijn: We waarderen de toon waarop dit wordt gedaan niet. Zo spreek je niet met je naaste bondgenoten. En ik beschouw Denemarken en de VS nog steeds als naaste bondgenoten”, aldus de minister.

Zijn video is een reactie op het bezoek van vicepresident Vance aan Groenland, die zei dat Denemarken ‘niet goed voor de veiligheid van Groenland zorgt’.

De Deense minister legt uit dat de Amerikanen zelf ook schuld hebben. "In 1945 hadden de Verenigde Staten 17 bases en militaire installaties in Groenland met duizenden soldaten. Vandaag de dag is er nog maar één Amerikaanse basis over, met ongeveer 200 soldaten”, klinkt het.

Rasmussen pleit voor samenwerking, niet voor oorlog en wijst op de defensieovereenkomst tussen beide landen. "Die biedt de VS ruimschoots de gelegenheid om een ​​veel sterkere militaire aanwezigheid in Groenland te hebben. Als dat is wat u wenst, laten we het dan bespreken en samen doen.”

"En laten we niet vergeten dat Groenland deel uitmaakt van de NAVO”, zegt de minister tot slot. "De veiligheidsgarantie van de NAVO geldt ook voor Groenland.”