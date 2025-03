Topman AF-KLM: stijging havengelden Schiphol 'belachelijk'

PARIJS (ANP) - Topman Ben Smith van Air France-KLM had donderdag geen goed woord over voor de "belachelijke" stijging van de havengelden op Schiphol. Volgens hem komt de rekening namelijk bij de reiziger te liggen, waardoor het niet alleen voor KLM, maar ook voor Schiphol moeilijker wordt om aantrekkelijk te blijven.

Schiphol wil de havengelden, die luchtvaartmaatschappijen betalen om gebruik te maken van het vliegveld, vanaf april met 41 procent verhogen. Dat is noodzakelijk om de grote investeringen in Schiphol mogelijk te maken, voor de kwaliteit van Nederlands grootste luchthaven. Op dit moment loopt er nog een procedure bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), omdat verschillende luchtvaartmaatschappijen het niet eens zijn met de verhoging.

Hoeveel duurder de tickets worden door de verhoging van de tarieven, kan Smith nog niet zeggen. "Schiphol heeft een ambitieus investeringsplan, daarvoor is financiering nodig", zegt de topman te begrijpen. "Ik blijf hoopvol dat we een weg vinden waarbij onze beider belangen worden behartigd. Zodat Schiphol een van de beste luchthavens in Europa blijft en KLM optimaal kan presteren."