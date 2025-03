Deense posterijen stoppen met brieven bezorgen

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense post, het staatsbedrijf PostNord, heeft aangekondigd dat de onderneming met ingang van volgend jaar ophoudt brieven te bezorgen. "De laatste brief wordt aan het einde van het jaar bezorgd", aldus een verklaring van het postbedrijf.

De wettelijke verplichting om in heel het land post te bezorgen, is afgelopen jaar geschrapt. In 2024 werden er 30 procent minder brieven verstuurd dan het jaar ervoor. PostNord verwacht dat er alleen maar minder brieven worden verstuurd.

Het bedrijf gaat nog wel verder als pakketdienst. Van de 4600 werknemers verliezen er 1500 hun baan.