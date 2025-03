Platform binnenstad Arnhem: zichtbaar litteken in winkelgebied

ARNHEM (ANP) - De brand in ongeveer tien panden in de binnenstad van Arnhem laat een "zichtbaar litteken achter in het kernwinkelgebied" van Arnhem. "Het is voor de hele stad vreselijk", zegt Nicolette Bolté van de stichting Platform Binnenstad Arnhem.

Het platform is geen ondernemersvereniging, maar vormt de schakel tussen ondernemers en gemeente. "We zijn nu in nauw overleg met de wethouder van Economische Zaken en het crisisteam. Onze deur staat open voor ondernemers die vragen en onzekerheden hebben of hun verhaal kwijt willen. Wij verzamelen alle vragen die bij ondernemers leven."

Volgens Bolté zaten in de winkelpanden vooral ketens, waaronder een drogisterijketen en een reisbureau. "Daarboven zaten allerlei woningen, vaak kleine hokjes van hout", verwijst ze naar de materialen die in de 18e- en 19e-eeuwse panden zijn gebruikt.

Het platform vangt nu in zijn Huis van de Binnenstad ondernemers op, maar voorziet later een rol in de afhandeling van de grote brand. "Veel verzekeringswerk, wat gebeurt er met de panden die opengebroken zijn, dat soort vragen komen straks allemaal."