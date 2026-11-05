Topman Air France-KLM: hogere winstmarge KLM is een must

PARIJS (ANP) - Topman Benjamin Smith van Air France-KLM verhoogt de druk op dochterbedrijf KLM om de resultaten te verbeteren. Smith benadrukte tegenover journalisten dat KLM naar een winstmarge van 8 procent moet. "Als we KLM niet op 8 procent krijgen, moeten we kijken naar een andere manier om dat te doen", zei Smith. "We blijven de strategie aanpassen als we denken het niet te gaan halen."

De winstmarge van KLM bedroeg over de eerste negen maanden van dit jaar minder dan 5 procent. KLM kondigde donderdag maatregelen aan om kosten te besparen en "de toekomst veilig te stellen". Zo maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat 5000 banen verdwijnen bij KLM. Ook ziet het af van bepaalde toestellen en hoopt het de loonstijgingen te beperken.

Volgens de topman van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie heeft KLM te maken met problemen die voor extra kosten zorgen. Hij wees naar de "vliegtaks" van de Nederlandse overheid en het luchthavengeld van Schiphol. Beide zijn volgens hem de hoogste van heel Europa.