ACM wil dat tankstations verplicht data over brandstofprijs delen

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is voorstander van het invoeren van een verplichting voor tankstations om actuele brandstofprijzen te delen. Dat stelt de toezichthouder in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo kunnen automobilisten makkelijker het goedkoopste tankstation in de buurt vinden, is het idee.

Actuele brandstofprijzen zouden volgens de ACM gratis beschikbaar gesteld moeten worden aan informatiediensten zoals routeplanners en prijsvergelijkingssites, die deze data vervolgens kunnen verwerken in hun apps. "Consumenten kunnen hierdoor beter kiezen tussen tankstations, wat de concurrentie versterkt en bijdraagt aan lagere prijzen", stelt de ACM.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verplicht delen van data vaak leidt tot lagere brandstofprijzen. In Duitsland gaat het om een daling van zo'n 2 tot 3 cent per liter voor benzine, volgens de ACM.