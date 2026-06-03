Topman Air France-KLM: vluchten gaan door ondanks brandstofzorgen

PARIJS (ANP) - Air France-KLM verwacht zijn vliegschema deze zomer te kunnen uitvoeren, ondanks eerdere zorgen over mogelijke brandstoftekorten. "Air France, KLM en Transavia zullen al hun klanten deze zomer vervoeren", heeft topman Ben Smith van het luchtvaartconcern woensdag gezegd in een Franse persverklaring.

"We houden de brandstofbeschikbaarheid op de luchthavens die we aandoen voortdurend in de gaten en zoals de Franse en Nederlandse regeringen de afgelopen weken hebben aangegeven, staan alle seinen op groen voor de zomerpiek in juli en augustus", aldus de Canadees. Smith becijfert daarbij dat zijn maatschappijen komende maanden bijna 2200 vluchten per dag uitvoeren naar meer dan 320 bestemmingen wereldwijd.

Met de opmerkingen lijkt hij mensen gerust te willen stellen dat ze gewoon vluchten kunnen boeken. Om mensen over de streep te trekken komt het concern tevens met een promotiecampagne voor reizen vanuit Frankrijk met tickets die kosteloos kunnen worden gewijzigd.