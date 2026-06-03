Onderzoek: deurwaarder kan helpen bij signaleren probleemschulden

DEN HAAG (ANP) - Het helpt als gerechtsdeurwaarders mensen met problematische schulden actief naar gemeenten doorverwijzen. Bij gemeenten komen zo mensen in beeld die nog niet bekend waren via vroegsignalering of de schuldhulpverlening. Dat komt naar voren uit een proef van gerechtsdeurwaarders in zes gemeenten.

De pilot ging in april vorig jaar van start en kwam er op verzoek van de Tweede Kamer. Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam, Breda, Den Haag, Helmond, Nijmegen en Weert deden mee. Voor het onderzoek keken ze bij zo'n 380 mensen bij wie ze schulden kwamen innen naar hun situatie.

Bij de helft (190) schatten de gerechtsdeurwaarders in dat ze schuldhulpverlening van de gemeente konden gebruiken. Veel van hen weigerden die hulp, maar een kwart (49) kwam uiteindelijk op gesprek bij de gemeente. Van hen was ongeveer de helft nog niet in beeld via schuldhulpverlening of vroegsignalering. De onderzoekers stellen in hun rapport dat het misschien klinkt als een lage opbrengst, maar dat die conclusie niet terecht is.

Positief

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is dan ook positief over de pilot. "Gerechtsdeurwaarders komen bij mensen thuis op momenten waarop financiële problemen vaak zichtbaar worden", zegt voorzitter Chris Bakhuis. "Deze pilot laat zien dat juist dat contactmoment kan helpen om schulden bespreekbaar te maken en mensen naar passende hulp te begeleiden."

Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen die hulp van gemeenten afwijzen vaak denken de problemen zelf nog te kunnen oplossen. Of ze hebben een negatief beeld van bijvoorbeeld schuldhulpverlening.

Andere rol

Voor deurwaarders verandert hiermee wel hun rol, omdat ze niet alleen een schuld komen innen. Volgens het onderzoek zien de meesten die bredere rol "als passend bij de ontwikkeling van hun ambt".

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten spreekt van een "goede ontwikkeling" als deurwaarders niet alleen naar de afzonderlijke vordering kijken, maar naar de totale schuldsituatie. Wel laat de VNG weten dat gerechtsdeurwaarders voldoende ondersteuning moeten krijgen. "Alleen dan kunnen zij een zorgvuldige inschatting maken van welke ondersteuning nodig en wenselijk is voor de inwoner."