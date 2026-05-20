Topman ASN Bank wil aandeel in nieuwe hypotheken verdubbelen

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 16:40
AMSTERDAM (ANP) - ASN Bank wil zijn aandeel in de hypotheekmarkt verdubbelen. Volgens topman Roland Boekhout kan het financiële concern dat voor elkaar krijgen door ervoor te zorgen dat een hypotheekaanvraag "appeltje-eitje" is bij de bank.
Vorig jaar werd bijna 7 procent van de nieuwe hypotheken aangevraagd bij de voormalige Volksbank. De topman noemde 15 procent als doel. Boekhout benadrukte het belang van een voorspelbaar en snel proces bij de aanvraag, naast een concurrerende prijs en een goed merk. Hypotheken zijn, naast betalen en sparen, een van de belangrijkste pijlers van de bank.
Bijna een jaar geleden ging de voormalige Volksbank verder onder de naam ASN Bank en zijn merken zoals SNS geschrapt. "Onder de motorkap" moet er nog veel gebeuren volgens Boekhout. "Daar zijn we druk mee bezig." Ook het op orde krijgen van onder meer de witwasbestrijding en risicomanagement vraagt veel tijd. Daar kreeg het financiële concern in het verleden miljoenenboetes voor.
