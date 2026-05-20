Vakbond bij Samsung stelt geplande staking in Zuid-Korea uit

SEJONG (ANP/AFP/RTR) - De vakbond bij het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics heeft een geplande staking tot nader order uitgesteld. Tienduizenden werknemers van Samsung dreigden te staken uit onvrede over het uitblijven van een deal over hogere bonussen. Maar volgens de bond is nu een voorlopige deal gesloten na arbitrage van de minister van Arbeid in het conflict.

De bond had eerder gedreigd dat ongeveer 48.000 werknemers van het grootste bedrijf van Zuid-Korea vanaf donderdag het werk achttien dagen zouden neerleggen. Vanwege het grote belang van Samsung zou dat tot flinke schade aan de economie van het land kunnen leiden.

Samsung profiteert op dit moment van de grote vraag naar chips voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). De race om AI-datacenters te bouwen heeft geleid tot tekorten aan geheugenchips en sterk gestegen prijzen, wat Samsung een fors hogere winst heeft opgeleverd. Een lange staking kan de tekorten verergeren.

Akkoord

Het voorlopige akkoord zal de komende tijd worden voorgelegd aan de leden van de bond. Vorige maand was er al een grote demonstratie van duizenden werknemers van Samsung met eisen voor hogere bonussen en hogere lonen. Eerder deze maand steeg de waarde van Samsung op de aandelenbeurs in Seoul nog voor het eerst tot boven de 1 biljoen dollar.

In 2024 kreeg Samsung nog te maken met de eerste staking in de geschiedenis van het bedrijf. Ook die actie was opgezet om hogere lonen af te dwingen.