ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakbond bij Samsung stelt geplande staking in Zuid-Korea uit

Economie
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 17:03
anp200526142 1
SEJONG (ANP/AFP/RTR) - De vakbond bij het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics heeft een geplande staking tot nader order uitgesteld. Tienduizenden werknemers van Samsung dreigden te staken uit onvrede over het uitblijven van een deal over hogere bonussen. Maar volgens de bond is nu een voorlopige deal gesloten na arbitrage van de minister van Arbeid in het conflict.
De bond had eerder gedreigd dat ongeveer 48.000 werknemers van het grootste bedrijf van Zuid-Korea vanaf donderdag het werk achttien dagen zouden neerleggen. Vanwege het grote belang van Samsung zou dat tot flinke schade aan de economie van het land kunnen leiden.
Samsung profiteert op dit moment van de grote vraag naar chips voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). De race om AI-datacenters te bouwen heeft geleid tot tekorten aan geheugenchips en sterk gestegen prijzen, wat Samsung een fors hogere winst heeft opgeleverd. Een lange staking kan de tekorten verergeren.
Akkoord
Het voorlopige akkoord zal de komende tijd worden voorgelegd aan de leden van de bond. Vorige maand was er al een grote demonstratie van duizenden werknemers van Samsung met eisen voor hogere bonussen en hogere lonen. Eerder deze maand steeg de waarde van Samsung op de aandelenbeurs in Seoul nog voor het eerst tot boven de 1 biljoen dollar.
In 2024 kreeg Samsung nog te maken met de eerste staking in de geschiedenis van het bedrijf. Ook die actie was opgezet om hogere lonen af te dwingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

shutterstock_2705822597

Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

173251139_m

De manier waarop je schrijft, kan een eerste teken zijn van dementie

Loading