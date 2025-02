Topman beurs Amsterdam pleit voor lessen over beleggen op school

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse jongeren moeten onderwijs krijgen in beleggen en financiële diensten. Dat kan zorgen voor een cultuuromslag waarbij mensen hun geld niet alleen op de spaarrekening stallen, maar ook investeren in innovatieve bedrijven. Dat zegt topman René van Vlerken van Euronext Amsterdam, het bedrijf achter de aandelenbeurs in de hoofdstad.

Binnen de Europese Unie wordt al lang gepraat over een interne markt waarin ook particulier geld gemakkelijker belegd wordt in aandelen. Dat moet helpen om Europese bedrijven die aan baanbrekende technologieën werken aan voldoende kapitaal te helpen.

Het probleem is dat Europeanen, en Nederlanders in het bijzonder, hun vermogen nog het liefst op spaarrekeningen zetten. Zo blijft 3,3 biljoen euro aan spaargeld grotendeels onbenut, schreef de Italiaanse politicus Enrico Letta vorig jaar in een rapport voor de Europese Commissie.

'Op je snufferd'

"Je moet er eigenlijk op de middelbare school al mee beginnen, wat het betekent voor mensen om zelfredzaam te zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Italië, beleggen kinderen daar van jongs af aan in obligatieleningen van bedrijven in Italië. Het is een soort cultuur die daar is ontstaan", zegt Van Vlerken.

Hij noemt het bemoedigend dat jongeren al bezig zijn met beleggen in cryptomunten, ook al komt dat volgens hem nog altijd neer op speculeren. "Maar het feit dat ze actief zijn in crypto's, geeft ze een soort gewenning dat je met beleggen ook negatief rendement kan halen. Je kunt dan beter omgaan met verliezen. De huidige generatie particuliere beleggers is vrij risicomijdend, maar je leert ook nooit fietsen zonder ooit op je snufferd te gaan."

Volgens Van Vlerken maakt de huidige wet- en regelgeving het in Europa ook moeilijk voor particuliere beleggers om mee te investeren bij een beursgang van een bedrijf, maar hij verwacht dat een nieuwe richtlijn van de EU die blokkade wegneemt. "Als je het met allerlei blokkades lastig maakt om het spaargeld weer te reactiveren, dan kom je nergens", zegt hij.