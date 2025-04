Topman Democraten hekelt bevrijdingsdag Trump als 'recessiedag'

WASHINGTON (ANP) - De oppositie tegen president Donald Trump is niet te spreken over de 'liberation day' die hij voor deze woensdag heeft afgekondigd. Het staatshoofd maakt zich op om meer importheffingen op te leggen, maar volgens de Democraten pakt zijn beleid juist nadelig uit voor de economie. "Dit is geen bevrijdingsdag, maar recessiedag", zei de Democratische fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden volgens politieke nieuwssite The Hill.

De Democraat Hakeem Jeffries verwijt Trump en zijn Republikeinen dat ze niets hebben gedaan om de kosten van levensonderhoud omlaag te brengen, hoewel de president dat wel had beloofd tijdens zijn campagne. "Sterker nog, de Republikeinen zijn op dit moment bezig de Amerikaanse economie te laten instorten en ons richting een recessie te duwen", waarschuwde hij. "Dat is wat de tarieven van Trump gaan doen: de economie laten instorten."