Topman grootbank JPMorgan ziet aanzienlijke turbulentie economie

NEW YORK (ANP) - De importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump en de geopolitieke spanningen in de wereld zorgen voor "aanzienlijke turbulentie" voor de economie. Dat meldt topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase in een toelichting op de kwartaalcijfers van de grootste bank van de Verenigde Staten. Daarbij zag de bank wel de resultaten stijgen, geholpen door de onrust op de financiële markten door het handelsbeleid van Trump en de zorgen bij beleggers over een wereldwijde recessie.

Dimon wijst ook op tegenwind voor de Amerikaanse economie door hardnekkige inflatie en hoge begrotingstekorten, maar zegt dat belastinghervormingen en deregulering gunstig kunnen uitpakken. "Zoals altijd hopen we op het beste, maar bereiden we de firma voor op een breed scala aan scenario's."