Topman haven Antwerpen-Brugge stapt vervroegd op

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 17:44
ANTWERPEN (ANP) - Jacques Vandermeiren, topman van de haven Antwerpen-Brugge, stapt vervroegd op. Dat kondigde het bedrijf dinsdag aan. De Nederlander Rob Smeets, die nu operationeel directeur is, neemt de leiding tijdelijk over.
Smeets vervult de functie in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter. Vandermeiren was topman bij de haven sinds 2017. Zijn termijn liep oorspronkelijk tot 2028. Onder zijn leiding werd de fusie tussen de havens van Antwerpen en Brugge officieel gerealiseerd.
De wissel van het leiderschap was volgens het bedrijf zelf al een tijdje op komst. In de verklaring zegt het bedrijf toe te zijn aan "een nieuwe strategische fase met een sterke focus op kostenefficiëntie en het creëren van meerwaarde". Met de bestuurswissel kan de nieuwe ceo dan, volgens het bedrijf, de nieuwe koers gaan uittekenen.
