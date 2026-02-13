Topman Heijmans wil meer mensen uit bedrijfsleven in politiek

AMSTERDAM (ANP) - De topman van bouwbedrijf Heijmans wil dat meer mensen vanuit het bedrijfsleven de politiek ingaan. Onlangs werd bekend dat Heleen Herbert, die tot voor kort commercieel directeur bij het bouwbedrijf was, minister van Economische Zaken in het nieuwe kabinet wordt.

"Ik zou willen dat meer mensen vanuit de markt naar het landsbestuur gaan", zei topman Ton Hillen vrijdag bij de presentatie van de jaarresultaten over haar voordracht. Hetzelfde geldt wat hem betreft voor het gemeentebestuur.

Hij zei "supertrots" te zijn dat ze minister wordt. Hillen noemde Herbert "een enorme verbinder" met een goed luisterend oor. "Ik denk dat het best verfrissend kan zijn dat ze daar zit. Maar we nemen wel afstand van haar", vervolgde hij.

Ondanks dat zijn oud-medebestuurslid bewindsvrouw wordt, denkt Hillen niet dat het contact met het kabinet beter wordt dankzij haar plek in Den Haag. "Het is gewoon een minister. We hebben altijd contact gehad met de ministers", stelde hij.