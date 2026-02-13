Ruim 13 miljoen illegale sigaretten gevonden bij drie onderzoeken

UTRECHT (ANP) - In drie verschillende onderzoeken zijn aan het begin van dit jaar ruim 13 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen, meldt de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD). Als de sigaretten waren verkocht, zou de Nederlandse staat zo'n 4,2 miljoen euro zijn misgelopen.

Een speciaal team van de douane en de FIOD vond in Rotterdam 3,5 miljoen sigaretten in een container. Daar is nog niemand aangehouden. In het Brabantse Vlijmen en Den Bosch werd een verdachte aangehouden na de vondst van 2,5 miljoen sigaretten. De FIOD sluit meer aanhoudingen niet uit.

Langs de snelweg bij het Drentse Nieuw-Amsterdam werden zo'n 6,5 miljoen sigaretten gevonden in wat de opsporingsdienst beschrijft als "smokkelsauna's". De sigaretten zaten in houten kisten, verstopt tussen onderdelen van sauna's. Ook daar werd een verdachte aangehouden.

Volgens de FIOD gaat de handel in illegale tabak vaak samen met ondermijnende criminaliteit.