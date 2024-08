DRIEBERGEN-RIJSENBURG (ANP) - Topman Jeroen Rijpkema vertrekt volgend jaar bij Triodos Bank. Volgens de bank eindigt zijn huidige termijn bij de op duurzame financiering gerichte bank in mei 2025 en gaat hij die niet verlengen. Een opvolger is nog niet gevonden.

Rijpkema, ook voorzitter van het college van bestuur van Triodos, heeft donderdag de raad van commissarissen gemeld dat hij zijn huidige termijn bij de bank niet verlengt. Sinds juni 2021 is hij de topman en bestuursvoorzitter en volgde daarmee de vorige topman Peter Blom op.

Rijpkema zwaait af na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering volgend jaar mei. Onder zijn leiding besloot de bank naar de aandelenbeurs in Amsterdam te gaan. Verder heeft de bank afgelopen jaren meer gedaan tegen mogelijk witwassen. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde Triodos in 2019 dat de bank te weinig deed om verdachte geldstromen tegen te gaan en klanten te screenen op mogelijke banden met terrorisme. In maart meldde Triodos van die zogeheten aanwijzing van de toezichthouder af te zijn.