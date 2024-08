Oprah Winfrey verrast Democratische conventie met speech

Oprah Winfrey heeft er bij de Democraten op aangedrongen te onthouden dat deze verkiezingen over "vrijheid" gaan. Dat deed ze in een onverwachte toespraak op de Democratische conventie in Chicago, de stad waar ze haar media-imperium opbouwde.

"Er zijn mensen die willen dat je ons land ziet als een natie van ons tegen hen", zei Oprah. "Mensen die je willen laten geloven dat boeken gevaarlijk zijn en aanvalswapens veilig. Mensen die willen voorkomen dat vrouwen de vrijheid hebben over hun eigen lichaam te beschikken." Een stem voor Kamala Harris garandeert die vrijheid, aldus Winfrey.

Winfrey, uiteraard geen politica, was woensdagavond (lokale tijd) niet de enige beroemdheid uit de entertainmentwereld op de conventie. Ook Stevie Wonder, Mindy Kaling en Kenan Thompson maakten hun opwachting - op verzoek van de Democratische Partij, die hoopt dat hun aanwezigheid voor extra aandacht zorgt en kiezers in november op Kamala Harris stemmen.

Het is een veelvoorkomende tactiek in de Amerikaanse politiek. Op de Republikeinse conventie van vorige maand waren er bijvoorbeeld optredens van Kid Rock en worstelaar Hulk Hogan