Topman JPMorgan Chase: economie VS blijft weerbaar

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 13:21
anp141025103 1
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse economie blijft over het algemeen weerbaar, hoewel er tekenen zijn van een afzwakkende arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Dat zegt topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase in een toelichting op de kwartaalresultaten van de grootste bank van de Verenigde Staten. Dimon stelt ook dat er een verhoogde onzekerheid is door de geopolitieke situatie, de handelsonrust, inflatie en ook de hoge waarderingen op de aandelenbeurzen die naar recordstanden zijn gestegen.
JPMorgan Chase, de grootste Amerikaanse bank gemeten naar bezittingen, boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 14,4 miljard dollar, wat 12 procent meer is dan een jaar eerder. De inkomsten van de bank stegen met 9 procent tot 47,1 miljard dollar. JPMorgan Chase verdiende meer met bijvoorbeeld het zakenbankieren, vermogensbeheer en de handel in aandelen en obligaties. Volgens Dimon presteerden alle bedrijfsonderdelen goed.
