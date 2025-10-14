Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

De man die al acht oorlogen stopte, heeft nog tijd voor andere zorgen.

Hij klaagde laat op de avond van de ondertekening van het Gaza-akkoord in een boos bericht op sociale media dat TIME een foto van hem heeft gepubliceerd die "mogelijk de slechtste aller tijden" was, bij een vleiend artikel over de wapenstilstandsovereenkomst in Gaza.

"Ze 'verdonkeremaanden' mijn haar, en toen dreef er iets boven op mijn hoofd dat leek op een zwevende kroon, maar dan een extreem klein exemplaar", schreef Trump om 01:30 uur 's nachts.

"Echt raar!" vervolgde hij. "Ik heb nooit graag foto's van onderaf genomen, maar dit is een superslechte foto, die verdient een flinke uitbrander. Wat doen ze, en waarom?"