Katten staan bekend als echte carnivoren – jagers die vooral vlees op het menu hebben staan. Toch zie je zelfs de stoerste huistijgers weleens met hun snorharen tussen het gras wroeten, om fanatiek aan een sprietje te knabbelen. Wat bezielt ze? Waarom eten katten gras?

Een kwestie van vezels en spijsvertering

Hoewel katten nauwelijks planten eten, heeft gras een verrassend belangrijke functie in hun dieet. Gras bevat veel vezels die de spijsvertering van de kat stimuleren. Omdat katten voornamelijk eiwitten eten, ontstaat soms obstipatie. De vezels in gras zorgen voor extra beweging in de darmen, waardoor de ontlasting makkelijker op gang komt. Gras kan ook helpen haarballen uit te braken die zijn ontstaan door het likken van de vacht – een normale, maar soms lastige gewoonte bij katten.

Zelfmedicatie: katten weten wat ze doen

Gedragsbiologen, zoals Claudia Vinke van de Universiteit Utrecht, noemen gras eten een vorm van zelfmedicatie. Net als mensen een maagtablet nemen, pakken katten wat natuurmiddel uit de tuin. Ze gebruiken gras om misselijkheid, buikpijn of een volle maag te verlichten. Meestal kiezen ze instinctief voor niet-giftige grassen, al kunnen jonge of onervaren katten per ongeluk giftige planten zoals hortensia eten. Let daarom altijd goed op wat er in je tuin groeit.

Wanneer moet je opletten?

Gras eten is doorgaans onschuldig – mits het geen giftige plantensoorten betreft. Maar als je kat ineens extreme hoeveelheden gras eet of opvallend vaak overgeeft, kan er een onderliggend spijsverteringsprobleem zijn. Raadpleeg in dat geval altijd een dierenarts.

Gras voor binnenkatten

Binnenkatten komen aan gras doordat hun baasjes vaak speciaal kattengras in huis halen. Dit kattengras – meestal een bakje met zaden (zoals tarwegras of haver) dat je zelf kunt laten groeien – is veilig en niet-giftig voor katten. Dierenwinkels en tuincentra bieden kant-en-klare pakketten aan die snel uitlopen tot smakelijke sprietjes waar je kat naar hartenlust aan kan knabbelen.

Bonus: katten en rustgevende kruiden

Naast gras zijn er andere plantsoorten waar katten baat bij hebben. Zo kan kattenkruid ( nepeta) katten extra speels of juist ontspannen maken, terwijl valeriaan ze kan helpen tot rust te komen in spannende tijden.

Kortom: Katten eten gras vooral om hun spijsvertering te ondersteunen, haarballen kwijt te raken en zichzelf te ‘medicineren’. Zolang ze niet aan giftige planten knabbelen, is een beetje gras gezond en zelfs heel slim gedrag voor jouw huistijger!