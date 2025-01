Topman JPMorgan Chase krijgt beloning van 39 miljoen dollar

NEW YORK (ANP) - De beloning van topman Jamie Dimon van de bank JPMorgan Chase gaat met 3 miljoen dollar omhoog tot een totaalbedrag van 39 miljoen dollar (37,4 miljoen euro). Die hogere beloning dankt Dimon aan de goede resultaten die de grootste bank van de Verenigde Staten in 2024 boekte, schrijven onafhankelijke leden van de raad van bestuur in een toelichting.

In 2024 boekte JPMorgan Chase een recordwinst van 58,5 miljard dollar. Volgens de bestuursleden gebeurde dit tegen een achtergrond van aanhoudende geopolitieke spanningen en economische onzekerheid.

Het grootste deel van de beloning krijgt Dimon in de vorm van aandelen, namelijk 32,5 miljoen dollar. Dit moet ervoor zorgen dat hij bij het besturen van de bank dezelfde doelen nastreeft als aandeelhouders "door zich te blijven richten op langetermijnsuccessen van de firma". Het basissalaris voor 2024 komt uit op 1,5 miljoen dollar. Daarnaast krijgt Dimon een geldbonus van 5 miljoen dollar.