Winsten op Wall Street na Davos-speech Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn na een aarzelend begin met duidelijke winsten gesloten. Beleggers verwerkten de toespraak die de Amerikaanse president Donald Trump via videoverbinding gaf op het World Economic Forum in Davos. Hij riep olielanden van de OPEC op om te zorgen voor lagere olieprijzen en pleitte voor een snelle verlaging van de rente.

Trump herhaalde ook zijn dreigement om importheffingen in te voeren voor alle buitenlandse producten die de Verenigde Staten binnenkomen en hekelde Europese regelgeving voor grote techconcerns. De retoriek rond handelstarieven joeg beleggers weinig schrik aan.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 44.565,07 punten. De brede S&P 500 boekte een winst van 0,5 procent op 6118,71 punten. Techfondsen bleven iets achter en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 20.053,68 punten.

Later op de dag maakte Trump bekend decreten te hebben getekend over werkgroepen voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de cryptosector. Verdere details over die besluiten waren niet direct bekend.