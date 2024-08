Topman Maersk kijkt naar overnames na schrappen bod DB Schenker

KOPENHAGEN (ANP) - De grote Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk zoekt naar overnamedoelwitten nadat het concern onlangs had afgezien van een overnamebod op DB Schenker, het logistieke dochterbedrijf van Deutsche Bahn. In een interview met persbureau Bloomberg zegt Maersk-topman Vincent Clerc "absoluut" nieuwe overnames na te jagen, omdat dit volgens hem een "belangrijk strategisch element" is voor de onderneming.

Maersk zei begin juli niet langer geïnteresseerd te zijn in DB Schenker. Met die overname zou een bedrag van rond de 15 miljard euro gemoeid zijn. Maar volgens Clerc waren er zorgen over problemen met de integratie van DB Schenker binnen de Maersk-groep en werd daarom afgezien van een deal. Dat zou de grootste overname ooit voor Maersk geweest zijn.

Maersk kwam woensdag met volledige cijfers over het tweede kwartaal. Het bedrijf verhoogde vorige week nog voor de derde keer de winstprognose voor dit jaar. Dat komt vooral door de hogere vrachttarieven als gevolg van de aanhoudende onrust in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart. Maersk verwacht dat de onrust in de Rode Zee tot zeker het einde van dit jaar voortduurt.