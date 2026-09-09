Topman Odido 'heel blij' dat hackers bij datalek geen geld kregen

UTRECHT (ANP) - De topman van Odido is "heel blij" dat het telecombedrijf niet heeft betaald om te voorkomen dat persoonlijke gegevens van klanten op het darkweb werden geplaatst. Søren Abildgaard sprak woensdag over het datalek bij Odido tijdens een congres van de branchevereniging voor de telecomindustrie NLconnect.

Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval, waarbij persoonsgegevens van 6,2 miljoen klanten in handen kwamen van cybercriminelen. De criminele hackersgroep ShinyHunters eiste losgeld voor de data. Toen Odido besloot niet te betalen, plaatste de groep de gestolen klantgegevens op het darkweb. Het was volgens Abildgaard een moeilijke afweging om wel of niet te betalen. "Maar ethisch gezien ben ik heel, heel blij dat ik die beslissing heb genomen."

De topman stelde woensdag dat losgeld betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren. "Als ik hun vertel: hier is het geld, zouden ze het dan echt verwijderen?", vroeg hij zich af.