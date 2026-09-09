Britse politie onderzoekt donaties Reform na undercoveractie

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse politie onderzoekt of de rechts-radicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden, meldt The Times. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur te liggen na een uitzending van Channel 4 News. Verslaggevers maakten undercover afspraken met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan.

Labour en de Liberal Democrats deden na de uitzending aangifte bij de politie. Die zegt nu te hebben vastgesteld dat er "mogelijk strafbare feiten" hebben plaatsgevonden. De zaak wordt gevoegd bij het lopende onderzoek naar donaties aan de partij. Farage is al eerder beschuldigd van het overtreden van de regels rond het aannemen van giften.

Reform ontkent iets verkeerd gedaan te hebben en zegt ook in het nieuwste onderzoek mee te werken met de politie. Wel werden vrijdag al twee medewerkers weggestuurd die in de video van Channel 4 News namens de partij handelden.