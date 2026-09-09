ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse politie onderzoekt donaties Reform na undercoveractie

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:22
anp090926184 1
Volg ons op Google Nieuws
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse politie onderzoekt of de rechts-radicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden, meldt The Times. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur te liggen na een uitzending van Channel 4 News. Verslaggevers maakten undercover afspraken met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan.
Labour en de Liberal Democrats deden na de uitzending aangifte bij de politie. Die zegt nu te hebben vastgesteld dat er "mogelijk strafbare feiten" hebben plaatsgevonden. De zaak wordt gevoegd bij het lopende onderzoek naar donaties aan de partij. Farage is al eerder beschuldigd van het overtreden van de regels rond het aannemen van giften.
Reform ontkent iets verkeerd gedaan te hebben en zegt ook in het nieuwste onderzoek mee te werken met de politie. Wel werden vrijdag al twee medewerkers weggestuurd die in de video van Channel 4 News namens de partij handelden.
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

IMG_4693

Over zes dagen is het Prinsjesdag: dit verandert er in 2027 voor je hypotheek, je renteaftrek en je eigenwoningforfait

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

shutterstock_1827266222

Psychisch geweld: deze tien zinnen hoor je vlak voordat iemand jou wil manipuleren

amerikaanse media voorspellen winst trump in iowa1705370689

Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

Loading