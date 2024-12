Topman olieproducent Rosneft staat achter de plannen van Trump

DOHA (ANP/RTR) - De topman van Rosneft, de grootste olieproducent van Rusland, heeft laten weten achter de aangekondigde maatregelen te staan van aankomend president Donald Trump van de Verenigde Staten. Vooral maatregelen om energieproducenten in de VS te beschermen konden rekenen op goedkeuring van topman Igor Sechin. Ook heeft hij Trumps plannen voor importtarieven voor goederen uit onder meer Europa verdedigd.

In Europa stuiten plannen van Trump op weerstand. In Rusland wordt de terugkeer van Trump in het Witte Huis in januari door sommigen met voorzichtig optimisme bekeken. Onder de huidige Amerikaanse president Joe Biden is de band tussen de twee landen bekoeld tot het grootste dieptepunt sinds het einde van de Koude Oorlog, onder meer door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Sechin ziet de beloftes die Trump als presidentskandidaat heeft gedaan als "passende" economische maatregelen voor de VS", zei hij tijdens een conferentie in Qatar. Hij zei ook dat Trump waarschijnlijk alle productiebeperkingen voor koolwaterstoffen zou opheffen, belastingen zou verlagen en investeringen zou verleggen van "denkbeeldige" alternatieve bronnen naar de "echte" energiesector. Trump heeft beloofd Bidens klimaatbeleid terug te draaien en de VS opnieuw uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken.

Daarnaast heeft Trump gedreigd importtarieven tot 20 procent op te leggen op goederen uit onder meer Europa. Ook China, Mexico en Canada dreigt hij importtarieven op te leggen. Over de maatregelen zei Sechin dat het "niet verrassend" is dat de landen en de EU "zullen moeten lijden". "Per slot van rekening is Donald Trump de president van de Verenigde Staten, niet van Mexico of Canada."