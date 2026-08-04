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Topman onlinebank Revolut aangeklaagd in VK rond koop superjacht

Economie
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 13:06
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De topman van de onlinebank Revolut is verwikkeld geraakt in een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk. Nik Storonsky wordt door een jachtmakelaarskantoor beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij de aankoop van een superjacht. Het jacht werd door de Braziliaanse voormalig eigenaar gewaardeerd op 350 miljoen euro.
Jachtmakelaar Cecil Wright stelt dat het familiekantoor van Storonsky het bedrijf heeft benaderd om een geschikt luxe vaartuig te vinden, terwijl een ander schip dat hij eerder al had besteld nog in aanbouw was. Het makelaarskantoor vond een superjacht, maar werd naar eigen zeggen ten onrechte aan de kant geschoven toen de miljardair het schip uiteindelijk kocht.
Een woordvoerder van het familiekantoor van Storonsky, dat het vermogen van de topman van Revolut beheert, noemt de aanklacht "ongegrond" en zegt dat het zich ertegen zal verweren.
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