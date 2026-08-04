Dodelijke hitte in Zuid-Korea uitgeroepen tot nationale ramp

SEOUL (ANP/RTR/DPA/AFP) - De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft de dodelijke hittegolf in zijn land omschreven als een nationale ramp. Hij riep tijdens een kabinetsbijeenkomst op tot meer maatregelen om mensen te helpen tijdens de hitte.

Zuid-Korea gaat sinds eind juli gebukt onder een hittegolf. Die heeft volgens de gezondheidsautoriteiten het leven gekost aan zeker negentien mensen, onder wie dertien 80-plussers.

In hoofdstad Seoul is dinsdag voor het eerst een "waarschuwing voor een extreme hittegolf" afgegeven. In de miljoenenstad was het rond het middaguur 38 graden. Inwoners kregen het advies binnen te blijven en voldoende water te drinken.

Ook elders in het land is het snikheet. In de stad Yangsan steeg het kwik afgelopen weekend tot 42,5 graden, de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in het land.