Vergelijkingssites: energiecontract goedkoper na daling gasprijs

DEN HAAG (ANP) - Veel energieleveranciers hebben de tarieven van hun vaste energiecontracten verlaagd, nadat de gasprijs is gedaald. Dat laten vergelijkingssites Geld.nl en Keuze.nl weten. Vooral de hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten heeft ervoor gezorgd dat gas goedkoper is geworden.

De oorlog en de problemen in de Straat van Hormuz voor de scheepvaart hebben geleid tot duurdere energie. Sinds de piek eind vorige maand is de Europese gasprijs gedaald. Dinsdag lag die op ongeveer 83 euro per megawattuur, tegen ruim 100 euro eind vorige maand.

De daling is terug te zien in de energiecontracten voor Nederlandse huishoudens. Geld.nl zegt dat elf van de zestien onderzochte energieleveranciers hun gastarieven hebben verlaagd. Gemiddeld daalden hun tarieven voor een jaar vast de afgelopen dagen met 2,9 procent. Ook contracten met een langere looptijd kosten nu minder, aldus de prijsvergelijker.

Keuze.nl meldt dat dertien van de zestien energieleveranciers energiecontracten afgelopen week goedkoper hebben gemaakt.