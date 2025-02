Topman: Schiphol prijst zich niet uit markt met tariefverhoging

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol prijst zichzelf niet uit de markt door de havengelden verder te verhogen. Die verwachting sprak topman Pieter van Oord uit in een toelichting op de jaarresultaten. Volgens hem is Schiphol in de afgelopen jaren juist relatief goedkoop geweest voor luchtvaartmaatschappijen. "We waren de goedkoopste en groeiden het hardst, maar in 2022 zijn we tegen een muur gelopen. Binnen die context zijn de tariefstijgingen doorgevoerd", aldus Van Oord.

Schiphol wil de havengelden, die luchtvaartmaatschappijen betalen om gebruik te maken van het vliegveld, vanaf april met 41 procent verhogen. Dat is noodzakelijk om de grote investeringen in Schiphol mogelijk te maken, in de kwaliteit van Nederlands grootste luchthaven. "Dat gaat gepaard met een bonnetje en daar zijn luchtvaartmaatschappijen niet blij mee. Maar het zijn zinvolle investeringen. Airlines erkennen ook het ruimtegebrek en dat een kwalitatief goede luchthaven in hun belang is", stelt Van Oord.