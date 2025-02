Paus met bronchitis opgenomen in ziekenhuis 

ROME (ANP/RTR) - Paus Franciscus is met bronchitis opgenomen in een ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan meldt dat de 88-jarige leider vrijdagochtend na zijn audiënties naar het ziekenhuis is gegaan voor onderzoeken en verdere behandeling.

De paus heeft al ruim een week ademhalingsproblemen en liet daarom anderen zijn toespraken voorlezen. Hij zei eerder deze maand tijdens een wekelijkse audiëntie dat hij last had van een zware verkoudheid. Het Vaticaan maakte later bekend dat het om bronchitis ging.

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk kampt de laatste jaren vaker met gezondheidsproblemen en lag daarom meerdere keren in het ziekenhuis. In 2023 was dat onder meer vanwege bronchitis. De paus mocht toen na drie nachten weer naar huis.