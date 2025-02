Politie: dader aanslag München had islamistische oriëntatie

MÜNCHEN (ANP) - De man die donderdag inreed op een menigte in München had volgens de politie een "islamistische oriëntatie". Ook de aanklager ziet dat hij islamistische overtuigingen heeft, maar vindt het nog te vroeg om met zekerheid vast te stellen dat dat ook het motief was voor de aanslag.

36 mensen raakten gewond toen een 24-jarige Afghaan inreed op een demonstratie van een vakbond. Twee personen zijn volgens de politie het "zwaarst gewond", onder wie een kind. Acht personen zijn "zwaargewond" en tien mensen "middelzwaargewond". Mogelijk loopt het aantal gewonden nog verder op, omdat niet alle gewonden zich bij de hulpdiensten gemeld zouden kunnen hebben.

De politie heeft huiszoekingen gedaan en de telefoon van de verdachte doorzocht om te zoeken naar aanwijzingen over het motief. Hij uitte zich religieus in chatverkeer en ook op sociale media, maar zegt weinig concreets over aanslagplannen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij lid is van een terroristische organisatie zoals Islamitische Staat (IS). Ook denkt de politie momenteel niet dat hij hulp heeft gehad bij de aanslag.

Volgens de aanklager staat het wel vast dat de man bewust op de menigte inreed. Hij zou bij zijn arrestatie "Allahoe akbar" hebben geroepen.