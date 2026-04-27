Topman Wizz Air rekent niet op tekort vliegtuigbrandstof

BOEDAPEST (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Wizz Air verwacht voor de komende maand genoeg vliegtuigbrandstof te hebben, ondanks waarschuwingen uit de sector over mogelijke tekorten. De budgetvlieger denkt daarnaast haar volledige en uitgebreidere zomerschema te kunnen uitvoeren zonder vluchten te annuleren.

"Ik denk niet dat we zonder brandstof komen te zitten", zei topman Jozsef Varadi maandag. Eerder deze maand waarschuwde de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA nog voor vluchtannuleringen in Europa eind mei vanwege een dreigend kerosinetekort. Door de blokkade van de Straat van Hormuz komt de laatste tijd veel minder kerosine op de markt.

Wizz Air ziet het aantal zomerboekingen bovendien stijgen, zei Varadi. Andere vliegtuigmaatschappijen kondigden de afgelopen weken juist dalingen in vooruitboekingen aan.

Door de stijgende kerosineprijs hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Lufthansa, vluchten geschrapt.