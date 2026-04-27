Belgische tennisser Blockx stunt op Masters Madrid

MADRID (ANP) - De Belgische tennisser Alexander Blockx heeft zich verrassend geplaatst bij de laatste zestien van het masterstoernooi in Madrid. De nummer 69 van de wereld rekende in twee sets af met de Canadese favoriet en nummer 5 van de wereld, Félix Auger-Aliassime: 7-6 (3) 6-3.

De 21-jarige Blockx, die nog nooit een toernooi won op de ATP-tour en ook geen finale haalde, maakte vooral in de tweede set indruk met harde en zuivere services, waarop Auger-Aliassime geen antwoord had. De Belg treft in zijn volgende partij de Argentijn Francisco Cerundolo. Auger-Aliassime won in zijn carrière al negen ATP-toernooien; hij verloor in januari nog de finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam.