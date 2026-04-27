Trump bespreekt nieuw Iraans voorstel met veiligheidstop

Samenleving
door anp
maandag, 27 april 2026 om 21:38
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw Iraans voorstel voor een definitief einde aan de oorlog besproken met zijn veiligheidsadviseurs, meldt het Witte Huis. Woordvoerder Karoline Leavitt wilde nog niet zeggen wat Trump van het plan vond.
In het voorstel staat dat de Straat van Hormuz wordt heropend en dat er pas later verder wordt gepraat over het Iraanse nucleaire programma. De VS houden volgens Leavitt sowieso vast aan hun eerdere eisen. Trump heeft eerder gezegd dat Iran al zijn verrijkt uranium moet overdragen en dat het land moet beloven nooit kernwapens te ontwikkelen.
"Ik zou niet zeggen dat ze het overwegen", zei Leavitt over het Iraanse plan. "Ik zou zeggen dat er vanochtend een discussie was, waar ik niet op vooruit wil lopen. Ik weet zeker dat jullie meer over dit onderwerp direct van de president zullen horen."
POPULAIR NIEUWS

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie.

Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

