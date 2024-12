NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De topman van de grote Amerikaanse zorgverzekeraar UnitedHealthcare, Brian Thompson, is doodgeschoten in New York. Dat bevestigde de politie na een bericht van de lokale nieuwszender PIX11.

Thompson zou buiten het New York Hilton Midtown in het centrum van de stad zijn neergeschoten. In dat hotel hield moederbedrijf UnitedHealth Group een beleggersdag om de strategie voor de komende jaren uit de doeken te doen.