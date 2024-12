Coalitie legt 'eindbod' neer, oppositie nog niet helemaal akkoord

DEN HAAG (ANP) - De regeringscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft een "eindbod" neergelegd in een uiterste poging de onderwijsbegroting te redden. De oppositiepartijen die onderhandelen met de coalitie gaan zich erover buigen. Het is een verbetering ten opzichte van het eerste voorstel, maar er is nog wel afstand, zegt onder anderen CDA-leider Henri Bontenbal.

Bontenbal ziet "verschillen tussen onze wensen en wat zij neerleggen". VVD-leider Dilan Yeşilgöz laat weten dat het om een eindbod gaat, maar volgens de betrokken oppositiepartijen is er heus nog wel onderhandelingsruimte. "Ik heb veel onderhandelingen meegemaakt in Den Haag en ik weet dat het niet altijd zo werkt", stelt D66-voorman Rob Jetten.