Toponderzoeker fileert 'onzin' rond superintelligente AI

PARIJS (ANP/AFP) - Pogingen om kunstmatige intelligentie (AI) te ontwikkelen die in één klap alle wereldproblemen zou kunnen oplossen, zijn "onzinnig", zei gerenommeerd onderzoeker Michael Jordan tegen wetenschappers in Parijs. De hoogleraar computerwetenschappen aan de Universiteit van Californië richtte zijn kritiek op uitspraken van prominenten uit de industrie, zoals OpenAI-topman Sam Altman en Dario Amodei, medeoprichter van Anthropic, die beweren dat zogenoemde artificial general intelligence (AGI) binnen enkele jaren werkelijkheid zou kunnen worden.

Dit wordt gezien als de ultieme doorbraak in AI-onderzoek, een systeem dat elke intellectuele taak beter kan uitvoeren dan mensen.

"Het idee van een super-AGI die elke vraag kan beantwoorden en alles weet is onzin", zei Jordan tijdens een AI-conferentie aan de prestigieuze École Polytechnique in Frankrijk. Ook bekritiseerde hij de miljardeninvesteringen van bedrijven in wat volgens hem een doel is dat is gebaseerd op illusies.

Volgens de hoogleraar kunnen de huidige AI-modellen "uitstekend voorspellen", vooral dankzij hun toegang tot enorme hoeveelheden door mensen gegenereerde data, waaronder informatie van het internet. "Maar AI kan niet alles weten. Wat er nu in mijn hoofd zit, is de context van wat ik vandaag als volgende ga doen. Dat kun je niet weten. En als het dat niet weet, kan het me ook geen goed advies geven", stelde de wetenschapper.