Frans lagerhuis steunt begrotingsvoorstel sociale zekerheid

PARIJS (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - De Franse Nationale Vergadering heeft voorlopig een nieuwe politieke crisis afgewend. Een begrotingsvoorstel voor sociale zekerheid kreeg na onderhandelingen de steun van een meerderheid van de parlementariërs.

Het voorstel gaat over de financiering van pensioenen, gezondheidszorg en andere voorzieningen. De regering heeft geen meerderheid in het lagerhuis en zocht steun bij de oppositie. Als concessie worden pensioenhervormingen opgeschort.

De regering hield er rekening mee dat een handjevol stemmen beslissend kon zijn. Het voorstel haalde het uiteindelijk nipt, met 247 stemmen voor en 234 tegen. Het gaat nu naar de Senaat, het hogerhuis van het parlement.

Premier Sébastien Lecornu, wiens voorgangers Barnier en Bayrou moesten opstappen na politieke onenigheid over de begroting, reageerde opgelucht op de uitkomst van de stemming. Hij bedankte de "verantwoordelijke meerderheid".