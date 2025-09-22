Topvrouw gaat Duits staatsspoorwegbedrijf Deutsche Bahn leiden

BERLIJN (ANP/DPA) - Deutsche Bahn krijgt een nieuwe bestuursvoorzitster. Evelyn Palla, die eerder leiding gaf aan de divisie voor regionale treinen van Deutsche Bahn, neemt de hoogste functie over van topman Richard Lutz die sinds 2019 aan het hoofd stond van de Duitse nationale spoorwegmaatschappij.

Palla, afkomstig uit het Italiaanse Zuid-Tirol, werkt sinds 2019 bij Deutsche Bahn. Daarvoor werkte ze bij de Oostenrijkse spoorwegen. Palla (1973) heeft een treinrijbewijs. Ze wordt de eerste vrouw aan de top van Deutsche Bahn. In het Duitse bedrijfsleven is het nog vrij zeldzaam dat vrouwen aan het hoofd van grote ondernemingen staan.

Deutsche Bahn telt wereldwijd 231.000 werknemers, van wie 220.000 in Duitsland. De omzet bedroeg vorig jaar meer dan 26 miljard euro.

Deutsche Bahn kampt met grote problemen zoals vele vertragingen, uitval van treinen en verouderde infrastructuur. Lutz werd in augustus ontslagen door transportminister Patrick Schnieder vanwege de "dramatische situatie" op het spoor, maar hij bleef aan tot een opvolger was gevonden.