Bodemonderzoeker Fugro onderuit op Damrak na omzetalarm

Economie
door anp
maandag, 22 september 2025 om 9:28
AMSTERDAM (ANP) - Fugro ging maandag bijna 11 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De bodemonderzoeker heeft de omzetverwachting ingetrokken door aanzienlijke veranderingen in de marktomstandigheden. Het bedrijf spreekt van verder afgezwakte marktomstandigheden bij de bouw van windparken op zee en ook van zwakte op de olie- en gasmarkt. Veel projecten worden daardoor uitgesteld.
Om de winstgevendheid te beschermen zet Fugro onder meer in op het verlagen van de kosten. Het bedrijf schrapt nog eens 300 banen, bovenop de eerder aangekondigde 750 ontslagen. Ook neemt Fugro maatregelen rond de vloot in het komende winterseizoen, waarbij verschillende schepen tijdelijk niet gebruikt zullen worden en slechts een minimale bezetting krijgen. Daarnaast wil het bedrijf de investeringen volgend jaar aanzienlijk verminderen.
De AEX-index, die sinds maandag uit dertig hoofdfondsen bestaat, noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 934,64 punten.
